AFAD duyurdu: Antakya'da 3.9 büyüklüğünde deprem

AFAD, Hatay Antakya'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.

AFAD duyurdu: Antakya'da 3.9 büyüklüğünde deprem
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 04.04.2025 - 00:35

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Hatay Antakya'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu. 

Buna göre deprem, yerin 7.19 kilometre derinliğinde gerçekleşti.


Etiketler: #deprem #antakya #afad

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