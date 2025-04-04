AFAD duyurdu: Antakya'da 3.9 büyüklüğünde deprem
AFAD, Hatay Antakya'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Hatay Antakya'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.
Buna göre deprem, yerin 7.19 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 3, 2025
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Antakya (Hatay)
Tarih:2025-04-04
Saat:00:23:47 TSİ
Enlem:36.29194 N
Boylam:36.06722 E
Derinlik:7.19 km
Detay:https://t.co/XmqBtLQPuS@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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