AFAD duyurdu: Antakya'da 3.9 büyüklüğünde deprem

Yayınlanma: 04.04.2025 - 00:35

Güncelleme: 04.04.2025 - 00:35

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Hatay Antakya'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.

Buna göre deprem, yerin 7.19 kilometre derinliğinde gerçekleşti.