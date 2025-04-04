Son Dakika... Papua Yeni Gine'de deprem: Tsunami uyarısı yapıldı

Son dakika haberi... Okyanusya ülkesi Papua Yeni Gine'de 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

Son Dakika... Papua Yeni Gine'de deprem: Tsunami uyarısı yapıldı
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AA
Yayınlanma: 04.04.2025 - 23:29

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumundan (USGS) yapılan açıklamada, 6,9 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, Batı Yeni Britanya eyaletine bağlı Kimbe kentinin 194 kilometre güneydoğu açıkları olduğu belirtildi.

Yaklaşık 10 kilometre derinlikte meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

CAN VEYA MAL KAYBI BİLDİRİLMEDİ

Depremde, ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı bildirilmedi.

Papua Yeni Gine, dünyadaki depremlerin ve volkanik faaliyetlerin çoğunun meydana geldiği Pasifik "Ateş Çemberi" üzerinde yer alıyor.


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