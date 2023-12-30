Son Dakika... AFAD duyurdu: Elazığ'da deprem!

Yayınlanma: 30.12.2023 - 16:38

Güncelleme: 30.12.2023 - 16:44

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 16.26'da Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin derinliği ise yapılan açıklamada 9.36 kilometre olarak ifade edildi.

KANDİLLİ RASATHANESİ 4.4 OLARAK DUYURDU

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.4 olarak duyurdu.