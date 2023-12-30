Son Dakika... AFAD duyurdu: Elazığ'da deprem!
Son dakika haberi... Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.4 olarak açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 16.26'da Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin derinliği ise yapılan açıklamada 9.36 kilometre olarak ifade edildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 30, 2023
Büyüklük:4.2 (Ml)
Yer:Merkez (Elazığ)
Tarih:2023-12-30
Saat:16:26:24 TSİ
Enlem:38.45639 N
Boylam:39.01917 E
Derinlik:9.36 km
Detay:https://t.co/w1GSoRK9lB@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
KANDİLLİ RASATHANESİ 4.4 OLARAK DUYURDU
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.4 olarak duyurdu.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) December 30, 2023
KULLUK-(ELAZIG) https://t.co/ICCpsDu1gr
30.12.2023, 16:26:25 TSİ
Büyüklük: 4.4
Derinlik: 6.6 km#Kandilli
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