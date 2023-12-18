Son Dakika... AFAD duyurdu: Gümüşhane'de 4.3 büyüklüğünde deprem

Yayınlanma: 18.12.2023 - 01:24

Güncelleme: 18.12.2023 - 01:33

AFAD; Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde, saat 01.15'te, 15.03 kilometre derinlikte, 4.3 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.

Kandilli Rasathanesi ise depremin 5 kilometre derinlikte ve 4.3 büyüklüğünde olduğunu bildirdi.