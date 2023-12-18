Son Dakika... AFAD duyurdu: Gümüşhane'de 4.3 büyüklüğünde deprem

Son dakika gelişmesi... Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.12.2023 - 01:24
Son Dakika... AFAD duyurdu: Gümüşhane'de 4.3 büyüklüğünde deprem
Abone Ol google-news

AFAD; Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde, saat 01.15'te, 15.03 kilometre derinlikte, 4.3 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.

Kandilli Rasathanesi ise depremin 5 kilometre derinlikte ve 4.3 büyüklüğünde olduğunu bildirdi.


afad deprem Gümüşhane

İlgili Haberler

Son dakika... AFAD duyurdu: Muğla açıklarında deprem

Son dakika... AFAD duyurdu: Muğla açıklarında deprem

En Çok Okunan Haberler