Son Dakika... AFAD duyurdu: Gümüşhane'de 4.3 büyüklüğünde deprem
Son dakika gelişmesi... Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD; Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde, saat 01.15'te, 15.03 kilometre derinlikte, 4.3 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 17, 2023
Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Kelkit (Gümüşhane)
Tarih:2023-12-18
Saat:01:15:50 TSİ
Enlem:39.93083 N
Boylam:39.3175 E
Derinlik:15.03 km
Detay:https://t.co/hfFp0YTRID@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi ise depremin 5 kilometre derinlikte ve 4.3 büyüklüğünde olduğunu bildirdi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) December 17, 2023
YESILYURT-KELKIT (GUMUSHANE) https://t.co/R46jKoqHLU
18.12.2023, 01:15:49 TSİ
Büyüklük: 4.3
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
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