Son Dakika... AFAD duyurdu: Hakkari'de korkutan deprem!
Son Dakika haberi... AFAD, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde saat 07.36'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Hakkari'nin Yüksekova ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 5,74 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 11, 2024
Büyüklük:4.4 (Ml)
Yer:Yüksekova (Hakkari)
Tarih:2024-02-11
Saat:07:36:29 TSİ
Enlem:37.40194 N
Boylam:43.98944 E
Derinlik:5.74 km
Detay:https://t.co/HM1knMtHWE@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
VALİDEN AÇIKLAMA
Vali Ali Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yüksekova ilçemizde saat 7.36'da meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana kadar olumsuz durumla karşılaşılmamıştır. Tüm hemşehrilerime geçmiş olsun. Allah, ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.
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