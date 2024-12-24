Son Dakika... AFAD duyurdu: Muğla'da deprem!

Son dakika haberi... AFAD, Muğla Menteşe'de 3.9 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.

Son Dakika... AFAD duyurdu: Muğla'da deprem!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.12.2024 - 19:13

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla Menteşe'de 3.9 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. 

Buna göre deprem, yerin 8.74 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

AYRINTILAR GELİYOR...


Etiketler: #afad #muğla #deprem

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