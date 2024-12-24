Son Dakika... AFAD duyurdu: Muğla'da deprem!
Son dakika haberi... AFAD, Muğla Menteşe'de 3.9 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla Menteşe'de 3.9 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.
Buna göre deprem, yerin 8.74 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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