Son dakika... AFAD duyurdu: İzmir'de korkutan deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, İzmir'in Foça ilçesinde saat 13.52 sıralarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Ege Denizi'nde İzmir Körfezi açıklarında meydana gelen depremin, yerin 9.93 kilometre derinliğinde kaydedildiği belirtildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 24, 2025
Büyüklük:3.7 (Ml)
Yer:Ege Denizi - İzmir Körfezi - [04.93 km] Foça (İzmir)
Tarih:2025-05-24
Saat:13:52:00 TSİ
Enlem:38.62028 N
Boylam:26.72722 E
Derinlik:9.93 km
Detay:https://t.co/CCIMMuiqR8@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi