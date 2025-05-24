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Son dakika... AFAD duyurdu: İzmir'de korkutan deprem!

Son dakika... AFAD duyurdu: İzmir'de korkutan deprem!

24.05.2025 14:09:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Son dakika... AFAD duyurdu: İzmir'de korkutan deprem!

Son dakika haberi... AFAD İzmir'in Foça ilçesinde 3.7 büyüklüğünde ve yerin 9.93 kilometre derinliğinde bir deprem yaşandığını aktardı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, İzmir'in Foça ilçesinde saat 13.52 sıralarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Ege Denizi'nde İzmir Körfezi açıklarında meydana gelen depremin, yerin 9.93 kilometre derinliğinde kaydedildiği belirtildi.

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