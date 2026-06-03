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Son Dakika... AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem meydana geldi

Son Dakika... AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem meydana geldi

3.06.2026 13:34:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Son Dakika... AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem meydana geldi

Son dakika haberi... AFAD, Kahramanmaraş merkezli 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği ise 12.46 km olarak kaydedildi.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi merkezli 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Buna göre 12.46 km derinliğinde meydana gelen deprem saat 13.12 sularında gerçekleşti.  Depremin ardından Kahramanmaraş Valiliği kentte saha taramalarına devam ettiklerini ve an itibariyle olumsuz bir durum olmadığını açıkladı.

DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ

AFAD'ın paylaştığı verilere göre depremin merkez üssü:

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GAZİANTEP'TE DE HİSSEDİLDİ

Kahramanmaraş merkezli depremin Gaziantep'te de hissedildiği öğrenildi.

İHA'nın aktardığına göre, kısa süreli paniğe neden olan deprem sonrası olumsuz bir durumun olmadığı belirtildi.

İlgili Konular: #deprem #afad

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