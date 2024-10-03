Deprem mi oldu? 3 Ekim 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Son depremler! Az önce deprem mi oldu? Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 3 Ekim 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 3 Ekim 2024 Türkiye'deki depremler...

Deprem mi oldu? 3 Ekim 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.10.2024 - 09:13

Son dakika deprem bilgileri araştırılıyor! AFAD, Kandilli il il son depremler listesi yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 3 Ekim'de meydana gelen depremler...

3 EKİM'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2024.10.03 08:43:08  34.8397   24.9142        6.0      -.-  2.8  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    

2024.10.03 07:58:30  36.0648   28.3228        5.0      -.-  2.3  -.-   AKDENIZ                                           

2024.10.03 07:33:17  38.1210   32.0595        2.5      -.-  1.9  -.-   BARAKMUSLU-ILGIN (KONYA)                          

2024.10.03 06:51:12  39.9365   39.6858        7.6      -.-  2.2  -.-   COMLECIK-KELKIT (GUMUSHANE)                       

2024.10.03 06:45:55  39.9430   39.6787        5.4      -.-  2.1  -.-   COMLECIK-KELKIT (GUMUSHANE)                       

2024.10.03 05:56:04  38.5560   40.3837        7.1      -.-  1.6  -.-   KALEDIBI-HANI (DIYARBAKIR)                        

2024.10.03 05:27:46  39.0327   37.4757        5.0      -.-  1.8  -.-   YENIKOY-KANGAL (SIVAS)                            

2024.10.03 05:23:26  38.9382   26.0130        7.7      -.-  1.5  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)                 

2024.10.03 05:18:40  38.5355   40.3965        5.6      -.-  3.3  3.2   KALEDIBI-HANI (DIYARBAKIR)                        

2024.10.03 04:53:00  37.6442   35.8805        5.0      -.-  2.3  -.-   KARABUCAK-KOZAN (ADANA)                           

2024.10.03 04:32:49  37.9827   36.4032       16.2      -.-  1.1  -.-   HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                     

2024.10.03 04:31:59  40.0487   27.1160       18.1      -.-  1.2  -.-   HACILAR-CAN (CANAKKALE)                           

2024.10.03 04:31:26  35.8282   27.5663        4.5      -.-  2.4  -.-   AKDENIZ                                           

2024.10.03 04:23:16  39.0067   38.6502        8.4      -.-  1.5  -.-   BADEMLI-AGIN (ELAZIG)                             

2024.10.03 04:09:29  40.7847   27.4062       16.4      -.-  1.4  -.-   UCMAKDERE-SARKOY (TEKIRDAG)                       

2024.10.03 03:43:15  38.6747   38.8658       19.3      -.-  1.2  -.-   ALTIYAKA-KEBAN (ELAZIG)                           

2024.10.03 03:39:16  38.9092   43.4293        5.0      -.-  2.4  -.-   VAN GOLU                                          

2024.10.03 02:08:07  37.3853   35.8315       23.9      -.-  1.4  -.-   YASSICALI-KOZAN (ADANA)                           

2024.10.03 00:46:14  37.3660   35.8317       24.6      -.-  1.3  -.-   YASSICALI-KOZAN (ADANA)                           

2024.10.03 00:11:49  36.8377   34.5010        9.2      -.-  2.4  -.-   EMIRLER-YENISEHIR (MERSIN)              


Etiketler: #deprem #deprem mi oldu #son deprem

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