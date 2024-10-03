Deprem mi oldu? 3 Ekim 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Yayınlanma: 03.10.2024 - 09:13

Güncelleme: 03.10.2024 - 09:13

Son dakika deprem bilgileri araştırılıyor! AFAD, Kandilli il il son depremler listesi yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 3 Ekim'de meydana gelen depremler...

3 EKİM'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2024.10.03 08:43:08 34.8397 24.9142 6.0 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)

2024.10.03 07:58:30 36.0648 28.3228 5.0 -.- 2.3 -.- AKDENIZ

2024.10.03 07:33:17 38.1210 32.0595 2.5 -.- 1.9 -.- BARAKMUSLU-ILGIN (KONYA)

2024.10.03 06:51:12 39.9365 39.6858 7.6 -.- 2.2 -.- COMLECIK-KELKIT (GUMUSHANE)

2024.10.03 06:45:55 39.9430 39.6787 5.4 -.- 2.1 -.- COMLECIK-KELKIT (GUMUSHANE)

2024.10.03 05:56:04 38.5560 40.3837 7.1 -.- 1.6 -.- KALEDIBI-HANI (DIYARBAKIR)

2024.10.03 05:27:46 39.0327 37.4757 5.0 -.- 1.8 -.- YENIKOY-KANGAL (SIVAS)

2024.10.03 05:23:26 38.9382 26.0130 7.7 -.- 1.5 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)

2024.10.03 05:18:40 38.5355 40.3965 5.6 -.- 3.3 3.2 KALEDIBI-HANI (DIYARBAKIR)

2024.10.03 04:53:00 37.6442 35.8805 5.0 -.- 2.3 -.- KARABUCAK-KOZAN (ADANA)

2024.10.03 04:32:49 37.9827 36.4032 16.2 -.- 1.1 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2024.10.03 04:31:59 40.0487 27.1160 18.1 -.- 1.2 -.- HACILAR-CAN (CANAKKALE)

2024.10.03 04:31:26 35.8282 27.5663 4.5 -.- 2.4 -.- AKDENIZ

2024.10.03 04:23:16 39.0067 38.6502 8.4 -.- 1.5 -.- BADEMLI-AGIN (ELAZIG)

2024.10.03 04:09:29 40.7847 27.4062 16.4 -.- 1.4 -.- UCMAKDERE-SARKOY (TEKIRDAG)

2024.10.03 03:43:15 38.6747 38.8658 19.3 -.- 1.2 -.- ALTIYAKA-KEBAN (ELAZIG)

2024.10.03 03:39:16 38.9092 43.4293 5.0 -.- 2.4 -.- VAN GOLU

2024.10.03 02:08:07 37.3853 35.8315 23.9 -.- 1.4 -.- YASSICALI-KOZAN (ADANA)

2024.10.03 00:46:14 37.3660 35.8317 24.6 -.- 1.3 -.- YASSICALI-KOZAN (ADANA)

2024.10.03 00:11:49 36.8377 34.5010 9.2 -.- 2.4 -.- EMIRLER-YENISEHIR (MERSIN)