Son dakika... AFAD duyurdu: Kütahya'da 4.8 büyüklüğünde deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 17.31 sıralarında 4.8 bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 9.12 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
Büyüklük:4.8 (Mw)
Yer:Simav (Kütahya)
Tarih:2026-04-11
Saat:17:31:56 TSİ
Enlem:39.25139 N
Boylam:28.97 E
Derinlik:9.12 km
Detay:
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.9 olarak duyurdu.
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
11.04.2026, 17:31:56 TSİ
Büyüklük: 4.9
Derinlik: 5.4 km#Kandilli