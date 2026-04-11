Son dakika... AFAD duyurdu: Kütahya'da 4.8 büyüklüğünde deprem!

11.04.2026 17:44:00
Haber Merkezi
Son dakika haberi... AFAD Deprem Dairesi, Kütahya'nın Simav ilçesinde 4.8 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını aktardı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 17.31 sıralarında 4.8 bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 9.12 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.9 olarak duyurdu.

