Son Dakika... AFAD duyurdu: Malatya'da deprem!
Son dakika haberi... AFAD, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan paylaşıma göre, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Meydana gelen depremin derinliği 7.31 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 3, 2024
Büyüklük:4.4 (Ml)
Yer:Doğanşehir (Malatya)
Tarih:2024-03-03
Saat:17:43:55 TSİ
Enlem:38.04306 N
Boylam:37.65917 E
Derinlik:7.31 km
Detay:https://t.co/9TDmZBKb7J@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
ALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Malatya'da meydana gelen depremle alakalı sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yerlikaya depremle ilgili,
"Malatya, Doğanşehir’de 4.4 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun. " ifadelerine yer verdi.
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