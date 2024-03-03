Son Dakika... AFAD duyurdu: Malatya'da deprem!

Son dakika haberi... AFAD, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.03.2024 - 17:58
Son Dakika... AFAD duyurdu: Malatya'da deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan paylaşıma göre, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Meydana gelen depremin derinliği 7.31 km olarak ölçüldü.


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