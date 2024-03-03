Son Dakika... AFAD duyurdu: Malatya'da deprem!

Yayınlanma: 03.03.2024 - 17:58

Güncelleme: 03.03.2024 - 18:07

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan paylaşıma göre, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Meydana gelen depremin derinliği 7.31 km olarak ölçüldü.

ALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Malatya'da meydana gelen depremle alakalı sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yerlikaya depremle ilgili,