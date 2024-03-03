AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta 3.6 büyüklüğünde deprem

Yayınlanma: 03.03.2024 - 08:31

Güncelleme: 03.03.2024 - 08:31

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan paylaşıma göre, Kahramanmaraş Göksun'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 08:05'te meydana gelen depremin derinliği 7.01 km olarak ölçüldü.