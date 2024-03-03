AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta 3.6 büyüklüğünde deprem
AFAD, Kahramanmaraş'ta saat 08:05'te 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan paylaşıma göre, Kahramanmaraş Göksun'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 08:05'te meydana gelen depremin derinliği 7.01 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 3, 2024
Büyüklük:3.6 (Mw)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2024-03-03
Saat:08:05:31 TSİ
Enlem:38.10333 N
Boylam:36.97528 E
Derinlik:7.01 km
Detay:https://t.co/0SMFWB6XMm@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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