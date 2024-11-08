Son dakika... AFAD duyurdu: Elazığ'da 5 büyüklüğünde deprem! Batman, Mardin, Şanlıurfa, Diyarbakır, Muş ve çevre illerden hissedildi... (8 Kasım 2024)

Yayınlanma: 08.11.2024 - 17:14

Güncelleme: 08.11.2024 - 17:34

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 17.04'te Elazığ Merkez'de 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 16.22 kilometre olarak kaydedildi.

ÇEVRE İLLERDEN HİSSEDİLDİ

Kısa süreli paniğe neden olan deprem Batman, Mardin, Şanlıurfa, Diyarbakır, Muş ve çevre illerden de hissedildi.

AFAD'ın paylaşımı şu şekilde:

KANDİLLİ RASATHANESİ 5.1 OLARAK AÇIKLADI

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.1 olarak açıklarken, derinliğini 5 kilometre olarak duyurdu.

'HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK BULUNMAMAKTADIR'

Deprem sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, "Elazığ merkezimizde hissedilen deprem ile ilgili alanda araştırmalarımız sürmektedir. Henüz intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır" dedi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

Depremin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan da açıklama geldi.

X hesabından paylaşım yapan Yerlikaya, "Elazığ’da 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına hemen başladı. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" dedi.