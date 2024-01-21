Depremzedelerin rezerv alan çilesi

Yayınlanma: 21.01.2024 - 02:00

Güncelleme: 21.01.2024 - 02:00

Depremin büyük yıkım yarattığı Hatay’ın Antakya ve Defne ilçelerini kapsayan ve kamuoyunda “rezerv yapı alan kararı” olarak bilinen 6036 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’a ilişkin sorunlar sürüyor. Rezerv alan ilan edilen 207 hektarlık alanın içinde bulunan ve orta hasarlı olmasına rağmen yıkım kararı verilen Defne Armutlu Mahallesi Gündüz Caddesi’ndeki 51 ve 71 numaralı binalar için yurttaşlar tarafından yapılan itirazlar reddedildi. Evlerin boşaltılması için bir gün süre verildi.

Dairesinin bulunduğu orta hasarlı binasına yıkım kararına çıkan Kemal Paşa, “Analiz sonuçlarını da istemiştik, vermediler. Ayın 19’unda gece yarısı 23.53’te haberimiz olan tebligat üzerine 1 gün bile beklenmeden, sabah binayı yıkma haberini aldık. Ayrıca bize muhtar tarafından telefon aracılığıyla yollanan belgedeki saat ise 15.51’di” dedi. Karar üzerine sabah erkenden binanın önüne gidip itiraz edince yıkımın geçici olarak durdurduğunu belirten Paşa, “Rezerv alan bölgesinde bulunan binalardan alınan karot örneklerinin hepsinin riskli olması tesadüf mü? Bu yanlıştan dönülsün istiyoruz ama yetkili bulamıyoruz” dedi.

‘ZULÜM GİBİ UYGULAMA’

Apartman sakinlerinin avukatı ve Hatay Barosu Çevre ve Kent Hukuku Komisyon Başkanı Ecevit Alkan ise şunları söyledi: “Bir gün süre vermek insan haklarına aykırı, zulüm niteliğinde bir uygulamadır. Olay yerinde çalışma yürüten firma görevlileri ihaleyi Emlak Konut’tan aldıklarını ve söz konusu binaya denk gelecek şekilde bir proje yürütüldüğünü sözlü olarak beyan ettiler. Kararda imzası bulunan kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunarak sürecin takipçisi olacağız.”