Son Dakika... AFAD duyurdu: Malatya'da korkutan deprem!

Yayınlanma: 10.07.2024 - 13:04

Güncelleme: 10.07.2024 - 13:22

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya Yeşilyurt'ta 4.3 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.

Buna göre deprem, 14.27 kilometre derinliğinde ve saat 12.54'te meydana geldi.

Deprem sonrası an itibariyle olumsuz bir durum olmadığı ve saha tarama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

ALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depreme ilişkin yaptığı açıklamada "Malatya Yeşilyurt’ta 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. Gelen 3 ihbar incelenmiş olup an itibari ile olumsuz bir durum yoktur" ifadelerini kullandı.