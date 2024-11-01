Son dakika... AFAD duyurdu: Manisa'da deprem!

Son dakika haberi... AFAD, Manisa'nın Akhisar ilçesinde 3.5 büyüklüğünde ve yerin 10.1 kilometre derinliğinde bir deprem yaşandığı aktardı.

Son dakika... AFAD duyurdu: Manisa'da deprem!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.11.2024 - 14:55

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 14.38 sıralarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 10.1 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.


Etiketler: #afad #Akhisar #deprem #Manisa

İlgili Haberler

AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde deprem!

AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde deprem!
İzmir depreminin üzerinden 4 yıl geçti ama ders almadık

İzmir depreminin üzerinden 4 yıl geçti ama ders almadık
Son depremler! Deprem mi oldu? 1 Kasım 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son depremler! Deprem mi oldu? 1 Kasım 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler