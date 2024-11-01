Son dakika... AFAD duyurdu: Manisa'da deprem!
Son dakika haberi... AFAD, Manisa'nın Akhisar ilçesinde 3.5 büyüklüğünde ve yerin 10.1 kilometre derinliğinde bir deprem yaşandığı aktardı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 14.38 sıralarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 10.1 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 1, 2024
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Akhisar (Manisa)
Tarih:2024-11-01
Saat:14:38:27 TSİ
Enlem:39.01028 N
Boylam:28.05833 E
Derinlik:10.1 km
Detay:https://t.co/3IMokXPVvB@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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