Son Dakika... AFAD duyurdu: Mersin'de deprem!

27.10.2025 09:47:00
Haber Merkezi
Son dakika haberi... AFAD, Mersin'in Silifke ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; saat 09.36 sıralarında merkez üssü Mersin'in Silifke ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem, yerin 12.78 kilometre derinliğinde meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ 3.9 OLARAK DUYURDU

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak duyurdu.

İlgili Konular: #deprem #Mersin #afad