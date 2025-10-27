Son Dakika... AFAD duyurdu: Mersin'de deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; saat 09.36 sıralarında merkez üssü Mersin'in Silifke ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem, yerin 12.78 kilometre derinliğinde meydana geldi.
Büyüklük:3.8 (Mw)
Yer:Silifke (Mersin)
Tarih:2025-10-27
Saat:09:36:41 TSİ
Enlem:36.38361 N
Boylam:34.02278 E
Derinlik:12.78 km
KANDİLLİ RASATHANESİ 3.9 OLARAK DUYURDU
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak duyurdu.
27.10.2025, 09:36:41 TSİ
Büyüklük: 3.9
Büyüklük: 3.9
Derinlik: 6.9 km