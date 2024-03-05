Son Dakika... AFAD duyurdu: Muğla açıklarında deprem

Yayınlanma: 05.03.2024 - 16:43

Güncelleme: 05.03.2024 - 16:50

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Akdeniz'de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Buna göre deprem Datça'ya 137 kilometre uzaklığında ve 12 kilometre derinliğinde gerçekleşti.