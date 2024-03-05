Son Dakika... AFAD duyurdu: Muğla açıklarında deprem

Son dakika haberi... AFAD, Akdeniz'de Muğla açıklarında 4 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.03.2024 - 16:43
Son Dakika... AFAD duyurdu: Muğla açıklarında deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Akdeniz'de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. 

Buna göre deprem Datça'ya 137 kilometre uzaklığında ve 12 kilometre derinliğinde gerçekleşti.


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