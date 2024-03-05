Son Dakika... AFAD duyurdu: Muğla açıklarında deprem
Son dakika haberi... AFAD, Akdeniz'de Muğla açıklarında 4 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Akdeniz'de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Buna göre deprem Datça'ya 137 kilometre uzaklığında ve 12 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 5, 2024
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Akdeniz - [137.23 km] Datça (Muğla)
Tarih:2024-03-05
Saat:16:17:51 TSİ
Enlem:35.45778 N
Boylam:27.42583 E
Derinlik:12.74 km
Detay:https://t.co/ZS6t8F5JCT@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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