Son Dakika... AFAD duyurdu: Muğla açıklarında deprem!
Son dakika haberi... AFAD, Akdeniz'de Muğla açıklarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Akdeniz'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Buna göre deprem 5.76 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 5, 2024
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Akdeniz - [143.12 km] Datça (Muğla)
Tarih:2024-03-05
Saat:21:26:52 TSİ
Enlem:35.405 N
Boylam:27.48861 E
Derinlik:5.76 km
Detay:https://t.co/PK8TsHbyJM@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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