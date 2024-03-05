Son Dakika... AFAD duyurdu: Muğla açıklarında deprem!

Yayınlanma: 05.03.2024 - 21:54

Güncelleme: 05.03.2024 - 22:07

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Akdeniz'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Buna göre deprem 5.76 kilometre derinliğinde gerçekleşti.