Son dakika... AFAD duyurdu: Hatay'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... AFAD'dan edinilen bilgiye göre, Hatay Samandağ'da 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.01.2024 - 22:43
Son dakika... AFAD duyurdu: Hatay'da 4,2 büyüklüğünde deprem
Abone Ol google-news

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4,2 büyüklüğünde korkutan bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22:38'de merkez üssü, Hatay'ın Samandağ ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenen depremin çevre illerde de hissedildiği öğrenildi.


En Çok Okunan Haberler