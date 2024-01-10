Son dakika... AFAD duyurdu: Hatay'da 4,2 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberi... AFAD'dan edinilen bilgiye göre, Hatay Samandağ'da 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4,2 büyüklüğünde korkutan bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22:38'de merkez üssü, Hatay'ın Samandağ ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 10, 2024
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Samandağ (Hatay)
Tarih:2024-01-10
Saat:22:38:43 TSİ
Enlem:36.18111 N
Boylam:35.925 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/1O51r7PADb@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenen depremin çevre illerde de hissedildiği öğrenildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Hafızayı uçuşa geçiren baharat... 1 kaşık bile yeterli
- Mehmet Ağar'ı öldürmek isteyen iş insanı
- Çok konuşulacak 'Can Atalay' iddiası
- Kademeli emeklilikten kimler yararlanabilecek?
- İzin yaptıkları gün sayısı ortaya çıktı!
- En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
- 'Daha dur bakalım... Bu, bu işin ilk adımı'
- DEM Parti, CHP’yi ziyaret edecek
- Özel'den 'Erdal Beşikçioğlu' açıklaması
- MHP adaylarını açıkladı!