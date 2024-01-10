Son dakika... AFAD duyurdu: Hatay'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Yayınlanma: 10.01.2024 - 22:43

Güncelleme: 10.01.2024 - 22:59

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4,2 büyüklüğünde korkutan bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22:38'de merkez üssü, Hatay'ın Samandağ ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenen depremin çevre illerde de hissedildiği öğrenildi.