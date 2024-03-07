Son dakika... AFAD duyurdu... Van'da 3.6 büyüklüğünde deprem!

Son dakika haberi... AFAD, Van'ın Erciş ilçesinde 3.6 büyüklüğünde ve yerin 10.3 kilometre derinliğinde bir deprem yaşandığı aktardı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.03.2024 - 16:02
Son dakika... AFAD duyurdu... Van'da 3.6 büyüklüğünde deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Van'ın Erciş ilçesinde saat 15.49 sıralarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 10.3 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.


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