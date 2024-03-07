Son dakika... AFAD duyurdu... Van'da 3.6 büyüklüğünde deprem!
Son dakika haberi... AFAD, Van'ın Erciş ilçesinde 3.6 büyüklüğünde ve yerin 10.3 kilometre derinliğinde bir deprem yaşandığı aktardı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Van'ın Erciş ilçesinde saat 15.49 sıralarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 10.3 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 7, 2024
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Erciş (Van)
Tarih:2024-03-07
Saat:15:49:11 TSİ
Enlem:39.02111 N
Boylam:43.60389 E
Derinlik:10.3 km
Detay:https://t.co/FLSBmfHxUN@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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