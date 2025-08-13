Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika... AFAD duyurdu: Osmaniye'de deprem

13.08.2025 17:56:00
Son dakika haberi... AFAD, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 17:45'te meydana gelen depremin derinliği 5.12 km olarak açıklandı.

İlgili Konular: #deprem #afad