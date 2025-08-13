Son dakika... AFAD duyurdu: Osmaniye'de deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 17:45'te meydana gelen depremin derinliği 5.12 km olarak açıklandı.
Kitap dünyasına açılan kapınızı aralayın! En sevdiğiniz kitapları indirimli fiyatlarla keşfedin ve hayal gücünüzü genişletin.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 17:45'te meydana gelen depremin derinliği 5.12 km olarak açıklandı.