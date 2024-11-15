Son dakika... AFAD duyurdu: Rize'de korkutan deprem!
Son dakika haberi... AFAD verilerine göre, Rize'nin Hemşin ilçesinde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) merkezi Rize'nin Hemşin ilçesi olan 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin derinliği 12.85 kilometre olarak kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 15, 2024
Büyüklük:4.7 (Mw)
Yer:Hemşin (Rize)
Tarih:2024-11-15
Saat:12:02:00 TSİ
Enlem:41.005 N
Boylam:40.90139 E
Derinlik:12.85 km
Detay:https://t.co/xgN0ldqgZs@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
ALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA
Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Rize'deki depreme ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Rize Çamlıhemşin’de 4.7 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili olarak AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başladı. Deprem çevre illerden Artvin, Bayburt, Erzurum ve Trabzon’dan da hissedildi.
İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Korkma nedeniyle 2 sağlık çağrısı alınmıştır.
Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.
Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."
Rize Çamlıhemşin’de 4??.7?? büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili olarak AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başladı. Deprem çevre illerden Artvin, Bayburt, Erzurum ve Trabzon’dan da hissedildi.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 15, 2024
İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz… pic.twitter.com/K8BQjmhbJy
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