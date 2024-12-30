Son depremler! Deprem mi oldu? 30 Aralık 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?
Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 30 Aralık 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 30 Aralık 2024 Türkiye'deki depremler…
AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 30 Aralık'da meydana gelen depremler... Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 30 Aralık'da meydana gelen depremler...
30 ARALIK'DA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER
08:31:52 -.- 1.8 -.- KARACAOREN-(MUGLA)
07:45:13 -.- 1.3 -.- CANBAZ-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
07:32:00 -.- 2.2 -.- SARKOY-BURHANIYE (BALIKESIR)
06:53:12 -.- 1.8 -.- SENGUL-TERCAN (ERZINCAN)
06:52:46 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
05:25:17 -.- 3.9 3.8 OVACIK-ELMALI (ANTALYA)
04:34:06 -.- 2.5 -.- DURULDU-(MALATYA)
04:07:59 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
03:56:22 -.- 3.0 3.0 EGE DENIZI
03:54:11 -.- 1.7 -.- SANSA-UZUMLU (ERZINCAN)
03:24:48 -.- 1.2 -.- CAMLICA-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
03:17:33 -.- 1.7 -.- BULGARISTAN
03:02:17 -.- 1.8 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)
03:00:05 -.- 1.8 -.- YUNANISTAN
02:46:57 -.- 1.5 -.- KARACAOREN-(MUGLA)
02:46:13 -.- 1.2 -.- KARACAOREN-(MUGLA)
02:36:13 -.- 1.6 -.- POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA)
02:10:57 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
02:05:56 -.- 1.3 -.- BESTEPE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
01:53:57 -.- 1.3 -.- DURASILLI-SALIHLI (MANISA)
01:43:05 -.- 1.4 -.- ORTAKLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
01:18:15 -.- 1.3 -.- KANDILLI-ASKALE (ERZURUM)
01:06:13 -.- 2.8 -.- AKDENIZ
00:57:18 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
En Çok Okunan Haberler
-
- İngiltere'den 'Esma Esad' açıklaması!
- DEM Parti'den İmralı ziyareti sonrası açıklama
- Aliyev'den kaza sonrası flaş talep!
- MHP’den ilk yorum geldi!
- Özel'den ilk 'İmralı' açıklaması
- Ailesi köyü terk etti
- 'Başlı başına kamu zararıdır'
- Galatasaray'dan Beşiktaş'a flaş yanıt!
- 14 Mayıs öncesi 'terörist', sonrası 'Meclis'
- Alkollü çıkan şahıs tutuklandı