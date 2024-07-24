Naci Görür uyardı: Asıl yıkıcı deprem kuzeyde bekleniyor
Jeolog Prof. Dr. Naci Görür, Bingöl'den başlayıp Erzincan'a kadar devam eden Yedisuyu fayının büyük bir deprem üretebileceğinin uyarısında bulundu.
Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Çanakkale Ezine 4,7 büyüklüğünde depreminin ardından yeni uyarılarda bulundu. Görür, Marmara'da da büyük bir deprem beklendiğini de hatırlatıp "Asıl yıkıcı depremi kuzey kolda bekliyoruz." dedi.
Görür, Ege ve Akdeniz'i ilgilendiren Helen yayının da her an şiddetli bir deprem üretebileceğini vurguladı. Helen Kıbrıs yayının tehlikeli olduğundan bahseden Görür, "Antalya Datça, güneyinden geçer. Uzun zamandır orada deprem olmuyor." dedi.
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