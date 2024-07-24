Yunanistan'da 3.7 büyüklüğünde deprem
AFAD, Yunanistan'ın Serrai kentinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Yunanistan'ın Serrai kentinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Buna göre deprem, 8.16 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 23, 2024
Büyüklük:3.7 (Ml)
Yer:Serrai, Kentriki Makedonia (Yunanistan)
Tarih:2024-07-24
Saat:00:39:40 TSİ
Enlem:41.18083 N
Boylam:23.71056 E
Derinlik:8.16 km
Detay:https://t.co/xXIQ2fjBul@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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