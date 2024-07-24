Yunanistan'da 3.7 büyüklüğünde deprem

AFAD, Yunanistan'ın Serrai kentinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.07.2024 - 01:02
Yunanistan'da 3.7 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Yunanistan'ın Serrai kentinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Buna göre deprem, 8.16 kilometre derinliğinde gerçekleşti.


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