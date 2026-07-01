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Son dakika... AFAD duyurdu: Van'da 3.6 büyüklüğünde deprem

Son dakika... AFAD duyurdu: Van'da 3.6 büyüklüğünde deprem

1.07.2026 09:56:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Son dakika... AFAD duyurdu: Van'da 3.6 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... AFAD Deprem Dairesi, Van'ın Çatak ilçesinde 3.6 büyüklüğünde ve yerin 7.04 kilometre derinliğinde bir deprem yaşandığını aktardı.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Van'ın Çatak ilçesinde saat 09.31 sıralarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 7.04 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise, depremin büyüklüğünü 3.9, derinliğini ise 5 kilometre olarak duyurdu.

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