Deprem mi oldu? 7 Mart 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 7 Mart Perşembe 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman oldu? 7 Mart Pazartesi 2024 Türkiye'deki depremler...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.03.2024 - 09:25
Deprem mi oldu? 7 Mart 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
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AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 7 Mart'ta meydana gelen depremler...

7 MART'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER

2024.03.07 08:38:05-.-  1.4  -.-   COKAK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 

2024.03.07 08:34:38 -.-  1.8  -.-   KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN)    

2024.03.07 07:43:46     -.-  2.0  -.-   BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)              

2024.03.07 07:40:56 -.-  1.6  -.-   BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)              

2024.03.07 07:36:26    -.-  1.6  -.-   BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)              

2024.03.07 07:30:06   -.-  2.6  -.-   BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)              

2024.03.07 07:29:14  -.-  1.7  -.-   BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)              

2024.03.07 07:27:18     -.-  2.6  -.-   BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)              

2024.03.07 06:59:09    -.-  1.9  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)              

2024.03.07 06:25:58   -.-  2.2  -.-   AKDENIZ                       

2024.03.07 06:18:46    -.-  2.2  -.-   SERINOVA-(OSMANIYE)           

2024.03.07 06:15:29   -.-  2.2  -.-   YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)               

2024.03.07 06:07:22      -.-  1.9  -.-   TEHCI-(OSMANIYE)              

2024.03.07 05:39:37     -.-  1.0  -.-   KOZCESME-BIGA (CANAKKALE)     

2024.03.07 05:17:18    -.-  2.0  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)         

2024.03.07 05:08:52   -.-  2.0  -.-   KAYI-CIHANBEYLI (KONYA)       

2024.03.07 05:02:01    -.-  2.6  -.-   KORPINAR-(KIRSEHIR)           

2024.03.07 04:48:09   -.-  1.1  -.-   HIMMETLI-SAIMBEYLI (ADANA)    

2024.03.07 04:32:24      -.-  3.0  2.9   EGE DENIZI                    

2024.03.07 04:17:34    -.-  1.8  -.-   BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA)   

2024.03.07 04:15:09      -.-  0.9  -.-   ERICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 

2024.03.07 04:04:12    -.-  1.1  -.-   BAGLICAY-GURUN (SIVAS)        

2024.03.07 03:44:27     -.-  0.7  -.-   BAGLICAY-GURUN (SIVAS)        

2024.03.07 03:12:41     -.-  3.2  2.9   GIRIT ADASI (AKDENIZ)         

2024.03.07 03:02:35 -.-  1.4  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 

2024.03.07 03:02:09   -.-  1.6  -.-   SARIOGLAN (KAYSERI)           

2024.03.07 02:54:35      -.-  1.8  -.-   KISLAK-GERCUS (BATMAN)        

2024.03.07 02:36:31     -.-  1.6  -.-   YUVAKLI-TEKMAN (ERZURUM)      

2024.03.07 02:28:31      -.-  1.3  -.-   KUMARLI-(KAHRAMANMARAS)       

2024.03.07 02:25:23     -.-  2.4  -.-   GOLYAYLA-VARTO (MUS)          

2024.03.07 02:06:05  -.-  1.5  -.-   DISBUDAK-LAPSEKI (CANAKKALE)  

2024.03.07 01:44:38  -.-  2.6  -.-   EGE DENIZI                    

2024.03.07 01:34:44     -.-  1.2  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 

2024.03.07 01:23:36   -.-  1.1  -.-   DEMIRCILER-AKCADAG (MALATYA)  

2024.03.07 01:21:34   -.-  1.4  -.-   ZEYTIN-YATAGAN (MUGLA)        

2024.03.07 01:17:28  -.-  0.5  -.-   AYVALI-GURUN (SIVAS)          

2024.03.07 01:14:03      -.-  1.4  -.-   CERCIKAYA-BELEN (HATAY)       

2024.03.07 01:13:22   -.-  1.4  -.-   OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)     

2024.03.07 00:59:38    -.-  1.7  -.-   CAMLICA-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)               

2024.03.07 00:57:06   -.-  1.7  -.-   IKIZCE-YESILYURT (MALATYA)    

2024.03.07 00:44:16       -.-  1.6  -.-   KURTLUSARIMAZI-KIRIKHAN (HATAY)                

2024.03.07 00:22:26     -.-  2.5  -.-   SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)      

2024.03.07 00:05:55   -.-  2.9  -.-   KOCAISKAN-KIRKAGAC (MANISA)   


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