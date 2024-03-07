Deprem mi oldu? 7 Mart 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Yayınlanma: 07.03.2024 - 09:25

Güncelleme: 07.03.2024 - 09:25

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 7 Mart'ta meydana gelen depremler...

7 MART'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER

2024.03.07 08:38:05-.- 1.4 -.- COKAK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)

2024.03.07 08:34:38 -.- 1.8 -.- KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN)

2024.03.07 07:43:46 -.- 2.0 -.- BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)

2024.03.07 07:40:56 -.- 1.6 -.- BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)

2024.03.07 07:36:26 -.- 1.6 -.- BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)

2024.03.07 07:30:06 -.- 2.6 -.- BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)

2024.03.07 07:29:14 -.- 1.7 -.- BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)

2024.03.07 07:27:18 -.- 2.6 -.- BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)

2024.03.07 06:59:09 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)

2024.03.07 06:25:58 -.- 2.2 -.- AKDENIZ

2024.03.07 06:18:46 -.- 2.2 -.- SERINOVA-(OSMANIYE)

2024.03.07 06:15:29 -.- 2.2 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)

2024.03.07 06:07:22 -.- 1.9 -.- TEHCI-(OSMANIYE)

2024.03.07 05:39:37 -.- 1.0 -.- KOZCESME-BIGA (CANAKKALE)

2024.03.07 05:17:18 -.- 2.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

2024.03.07 05:08:52 -.- 2.0 -.- KAYI-CIHANBEYLI (KONYA)

2024.03.07 05:02:01 -.- 2.6 -.- KORPINAR-(KIRSEHIR)

2024.03.07 04:48:09 -.- 1.1 -.- HIMMETLI-SAIMBEYLI (ADANA)

2024.03.07 04:32:24 -.- 3.0 2.9 EGE DENIZI

2024.03.07 04:17:34 -.- 1.8 -.- BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA)

2024.03.07 04:15:09 -.- 0.9 -.- ERICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2024.03.07 04:04:12 -.- 1.1 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS)

2024.03.07 03:44:27 -.- 0.7 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS)

2024.03.07 03:12:41 -.- 3.2 2.9 GIRIT ADASI (AKDENIZ)

2024.03.07 03:02:35 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2024.03.07 03:02:09 -.- 1.6 -.- SARIOGLAN (KAYSERI)

2024.03.07 02:54:35 -.- 1.8 -.- KISLAK-GERCUS (BATMAN)

2024.03.07 02:36:31 -.- 1.6 -.- YUVAKLI-TEKMAN (ERZURUM)

2024.03.07 02:28:31 -.- 1.3 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS)

2024.03.07 02:25:23 -.- 2.4 -.- GOLYAYLA-VARTO (MUS)

2024.03.07 02:06:05 -.- 1.5 -.- DISBUDAK-LAPSEKI (CANAKKALE)

2024.03.07 01:44:38 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI

2024.03.07 01:34:44 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2024.03.07 01:23:36 -.- 1.1 -.- DEMIRCILER-AKCADAG (MALATYA)

2024.03.07 01:21:34 -.- 1.4 -.- ZEYTIN-YATAGAN (MUGLA)

2024.03.07 01:17:28 -.- 0.5 -.- AYVALI-GURUN (SIVAS)

2024.03.07 01:14:03 -.- 1.4 -.- CERCIKAYA-BELEN (HATAY)

2024.03.07 01:13:22 -.- 1.4 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)

2024.03.07 00:59:38 -.- 1.7 -.- CAMLICA-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

2024.03.07 00:57:06 -.- 1.7 -.- IKIZCE-YESILYURT (MALATYA)

2024.03.07 00:44:16 -.- 1.6 -.- KURTLUSARIMAZI-KIRIKHAN (HATAY)

2024.03.07 00:22:26 -.- 2.5 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)

2024.03.07 00:05:55 -.- 2.9 -.- KOCAISKAN-KIRKAGAC (MANISA)