Erdoğan'dan 'gece yarısı' atamaları: Tamer Karadağlı'ya yeni görev, AFAD ve SGK Başkanlığı'nda değişiklik...

Yayınlanma: 11.08.2023 - 08:53

Güncelleme: 11.08.2023 - 08:59

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla üst kademe kamu yöneticiliklerine atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Aile ve Sosyal Hizmetler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği, İçişleri, Kültür ve Turizm, Milli Eğitim, Milli Savunma Bakanlıklarının üst kademelerine atamalar yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne Ayşegül Yıldırım Kara, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne Tuncay Cevheroğlu, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü'ne Gülser Ustaoğlu, Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü'ne Şemseddin Yalçın, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'ne Adil Çalışkan, Personel Genel Müdürlüğü'ne Hamza Gökhan Eryılmaz, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü'ne Serdar Öz, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'na Mahmut Kardaş, Strateji Geliştirme Başkanlığı'na Mahmut Aslan atandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü'ne İhsan Esen, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne Şükran Doğan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı'na Raci Kaya, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğüne Samet Güneş'in ataması yapıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda Yerel Yönetimler Genel Müdürü Turan Konak, Mekansal Planlama Genel Müdürü Yavuz Erdal Kayapınar, Çevre Yönetimi Genel Müdürü Recep Akdeniz, Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürü Cihan Tatar, Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Hakkı Alp, Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Murat Oral, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Ömer Alan, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü Nurettin Taş, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Hacı Abdullah Uçan, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Hüseyin Bayraktar, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Küçükler, Rehberlik ve Teftiş Başkanı İhsan Yiğit, Strateji Geliştirme Başkanı Sadi Kızık, Yüksek Fen Kurulu Başkanı Ertan Yetim, İklim Değişikliği Başkanı Halil Hasar, Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, Toplu Konut İdaresi Başkanı Ömer Bulut ve İller Bankası AŞ Genel Müdürü Recep Türk oldu.

İçişleri Bakanlığı'nda Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne İbrahim Taşyapan, Teftiş Kurulu Başkanlığına İbrahim Akın, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğüne Mustafa İspirgil, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na Okay Memiş atandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğüne Selim Terzi, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü'ne Türkay Dalan, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'ne Ömer Faruk Belviranlı, Personel Genel Müdürlüğü'ne Nihat Umut Döktür, Sinema Genel Müdürlüğüne Erkin Yılmaz, Strateji Geliştirme Başkanlığı'na İhsan Çimen, Tanıtma Genel Müdürlüğü'ne Timuçin Güler, Teftiş Kurulu Başkanlığı'na İzzet Güven, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü'ne Neşe Çıldık, Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne Sinan Aksu, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne Tamer Karadağlı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'na Serkan Kayalar, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'na Abdullah Eren, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'na İsmail Kaşdemir atandı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nda Personel Genel Müdürü Bülent Çiftçi, İnşaat ve Emlak Genel Müdürü Özcan Duman, Bilgi İşlem Genel Müdürü Özgür Türk, Teftiş Kurulu Başkanı Abdulkadir Özkan, Destek Hizmetleri Genel Müdürü Ömür Fatih Karakullukçu, Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Fethi Fahri Kaya, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Kemal Bülbül, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Mustafa Canlı, Strateji Geliştirme Başkanı Ercan Türk, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Fethullah Güner, Din Öğretimi Genel Müdürü Ahmet İşleyen, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Tuba Korkmaz oldu.

Milli Savunma Bakanlığı'nda ise Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü'ne İmdat Ersoy, Bütçe ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğü'ne Şinasi Toğrol, Lojistik Genel Müdürlüğü'ne Veysel Uyar, Tedarik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne Mehmet Avcı, Tersaneler Genel Müdürlüğüne Emre Dinçer, Teftiş Kurulu Başkanlığı'na Abdullah Yıldız, Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığına Arif Koyuncu'nun ataması yapıldı.

GÖREVDEN ALINANLAR

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Hakan Ay; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Muhittin Bilge, SGK Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Tekin, SGK Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürü Zeki Özdemir, SGK Başkanlığı Hizmet Sunumu Genel Müdürü Hakan Bayri, SGK Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Eşref Başkan, Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanı Süreyya Erkan; İçişleri Bakanlığı'nda Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Volkan Barış Göçmez, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkan Yardımcısı Uğur Sezer; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında Mekansal Planlama Genel Müdür Yardımcısı Selçuk Aydemir, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdür Yardımcısı Hikmet Haspolatlı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı İsmail Karaman görevlerinden alındı.

General ve amiral atama listeleri de Resmi Gazete'de yayımlandı.