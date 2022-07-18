Meteoroloji ve AFAD uyardı: Fırtına geliyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan tahminlere ve AFAD tarafından yayınlanan uyarılara göre haftanın ilk günlerinde yurdun batısında fırtına kendini gösterecek. Sıcaklıklar değişmeyecek.

cumhuriyet.com.tr
18 Temmuz 2022 Pazartesi, 10:48

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftaya dair hava durumu tahminlerini yayınladı. Yayınlanan tahminlere göre bugün ve yarın kuvvetli rüzgar yurdun önemli bir bölümünü etkileyecek. Marmara Bölgesi ve Ege Bölgesi’nde rüzgarın hayatı olumsuz etkilemesi bekleniyor.

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