Son Dakika: AFAD'dan kritik uyarı... Bu illerde yaşayanlar dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD, yurdun orta ve doğu kesimi ile Karadeniz'de şiddetli sağanak yağış uyarısında bulundu.

?? @meteoroloji_twi’den alınan son bilgilere göre,



??? 20 Ekim Perşembe günü;



??Samsun’un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon ve Artvin’de kuvvetli; Rize ile Artvin’in kuzey ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. pic.twitter.com/W6u5u4o1ec — AFAD (@AFADBaskanlik) October 20, 2022

RİZE VE ARTVİN'DE ÇOK ŞİDDETLİ SAĞANAK

AFAD tarafından yapılan uyarıda Samsun’un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon ve Artvin’de kuvvetli; Rize ile Artvin’in kuzey ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklendiği duyuruldu.

2 KENT İÇİN "TURUNCU" UYARISI

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada ise 5 kent için sarı, 2 kent için turuncu alarm verildi. Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon için "sarı", Rize ve Artvin içinse "Turuncu" uyarısında bulundu.

YARIN DOĞU VE GÜNEY DOĞU'DA SAĞANAK VAR

Yarın ise Batman, Mardin, Siirt çevreleri ile Diyarbakır ve Şanlıurfa'nın doğusunda beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği bildirildi. Ağrı, Iğdır, Muş, Şırnak, Bitlis ve Kars ile Bingöl'de de yarın sağanak beklendiği öğrenildi.