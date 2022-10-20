Son Dakika: AFAD'dan kritik uyarı... Bu illerde yaşayanlar dikkat!
AFAD ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon için "sarı", Rize ve Artvin içinse "Turuncu" uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD, yurdun orta ve doğu kesimi ile Karadeniz'de şiddetli sağanak yağış uyarısında bulundu.
?? @meteoroloji_twi’den alınan son bilgilere göre,— AFAD (@AFADBaskanlik) October 20, 2022
??? 20 Ekim Perşembe günü;
??Samsun’un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon ve Artvin’de kuvvetli; Rize ile Artvin’in kuzey ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. pic.twitter.com/W6u5u4o1ec
RİZE VE ARTVİN'DE ÇOK ŞİDDETLİ SAĞANAK
AFAD tarafından yapılan uyarıda Samsun’un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon ve Artvin’de kuvvetli; Rize ile Artvin’in kuzey ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklendiği duyuruldu.
2 KENT İÇİN "TURUNCU" UYARISI
Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada ise 5 kent için sarı, 2 kent için turuncu alarm verildi. Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon için "sarı", Rize ve Artvin içinse "Turuncu" uyarısında bulundu.
YARIN DOĞU VE GÜNEY DOĞU'DA SAĞANAK VAR
Yarın ise Batman, Mardin, Siirt çevreleri ile Diyarbakır ve Şanlıurfa'nın doğusunda beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği bildirildi. Ağrı, Iğdır, Muş, Şırnak, Bitlis ve Kars ile Bingöl'de de yarın sağanak beklendiği öğrenildi.
Video Haberler
- Şehir stresinden işte böyle kurtuldular
- O anlar saniye saniye kamerada
- Uludağ'da sonbahar güzelliği havadan görüntülendi
- Şırnak´ta bir gecede 9 bin 570 eve 'veli' ziyareti
- Beylikdüzü'nde kadınların minibüsteki kavgası kamerada
- Denizin ortasında balık tuttular
- Kışlık peynirler tezgahlardaki yerini aldı
- 4 dakikada hastaneye yetiştirdi
- Çocukları gibi seviyor
- AFAD gönüllüleri, bu kez eğitim için kolları sıvadı
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'de istifa depremi!
- Akşener’den Erdoğan’a ‘bunu yapma’ telefonu
- 'Korkaksın; bu akşam gelemeyeceksin...'
- Soylu'ya 'tek parmaklı komut'
- Kız öğrencilere çağdışı uyarı
- 'Bu gerçek, o görüşmede de masaya kondu!'
- Anadolu Ajansı'ndan 'Erdoğan' sansürü
- SGK harekete geçti: Bildirmeyene en az 6 bin 471 TL ceza
- AKP'li Taner Yıldız'dan maden faciası yorumu
- Oğlum sabaha karşı 4'te kalkıp...