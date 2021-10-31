Son dakika... AFAD'tan "sel" uyarısı

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, (AFAD) çok kuvvetli yağış beklendiğini belirterek Antalya için sel ve su baskınları uyarısı yaptı.

cumhuriyet.com.tr
31 Ekim 2021 Pazar, 12:31
Son dakika... AFAD'tan
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AFAD'ın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Antalya il geneli ve Antalya Körfezi'nde çok kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, fırtına ve deniz üzerinde hortum gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun" denildi.



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