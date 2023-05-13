Son Dakika: Afyonkarahisar’da piknik faciası: 4 ölü

Son dakika haberi... Afyonkarahisar’da pikniğine giden 16 kişilik öğrenci gurubundaki bir öğrenci gölet üzerinde köprüde fotoğraf çektirmek isterken dengesini kaybederek suya düştü. Öğrenciyi kurtarmak için suya atlayan bir başka öğrenci, servis şoförü ve bir vatandaş da boğularak hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 13.05.2023 - 15:14
Son Dakika: Afyonkarahisar’da piknik faciası: 4 ölü
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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi Akdağ Tabiat Parkı’nda meydana gelen olayda Hocalar Lisesi'nde 16 kişilik öğrenci grubu piknik için bölgeye geldi.

Göletin üzerindeki köprüde fotoğraf çektirmek isteyen gruptakilerden biri, dengesini kaybedince suya düştü.

Bunun üzerine öğrenciyi kurtarmak için 3 kişi de suya atladı. Ancak 4 kişi de suda boğularak hayatını kaybetti.

Olayın ardından şahısların cesedini çıkarmak için AFAD ekipleri çalışma başlattı.


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