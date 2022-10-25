Ahmet Eşref Fakıbaba'nın istifasında yeni iddialar: Akşener'den ne istedi?
TV100 yazarı Barış Yarkadaş, "Fakıbaba İYİ Parti’ye geçmek istedikten sonra Sayın Meral Akşener ile görüşüyor" diyerek; AKP'den istifa eden Ahmet Eşref Fakıbaba ile ilgili çarpıcı bir kulis bilgisini paylaştı.
AKP Şanlıurfa Milletvekili, eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı ve eski Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Eşref Fakıbaba, geçen hafta yaptığı açıklama ile AKP'den ve milletvekilliğinden istifa etti.
Fakıbaba açıklamasında, "Bu 20 yıl içerisinde çok değerli arkadaşlarım oldu. Onlardan ayrıldığım için üzgünüm. Ancak siyasi ve ahlaki anlayışıma uygun olmayan bazı kişilerle bundan böyle beraber olmayacağım için de mutluyum" dedi.
YENİ ADRESİ BELLİ OLDU
Eski AKP'li vekil, İYİ Parti'ye geçeceğini açıkladı.
Cumhuriyet.com.tr'ye açıklamalarda bulunan Fakıbaba, "İYİ Parti'ye katılacağım doğru. Bu yolda çok iyi arkadaşlarım da oldu ancak uyuşamadıklarım da oldu. Şu an isim veremem. Ancak şimdi huzurluyum, rahatım. Çok başarılı işler yapacağımıza inanıyorum Bu bir takım oyunudur ve lidere inanıyorum. İYİ Parti'nin lideri çok iyi bir takım lideri. Bu takımın Türkiye'yi yöneteceğine inancım sonsuz" ifadelerini kullandı.
YARKADAŞ'TAN 'FAKIBABA' İDDİASI
Son olarak, TV100'de yayımlanan 'Taksim Meydanı' programında Ahmet Eşref Fakıbaba'nın hem AKP'den hem de milletvekilliğinden istifası masaya yatırıldı.
TV100 yazarı Barış Yarkadaş'tan programda çarpıcı bir kulis bilgisi geldi. Yarkadaş, "Fakıbaba İYİ Parti’ye geçmek istedikten sonra Sayın Meral Akşener ile görüşüyor ve Meral Hanım’a milletvekili adayı değil Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmak istediğini söylüyor. Bence Fakıbaba aday olur" iddiasında bulundu.
Yarkadaş'ın sözlerine karşılık Türkiye Gazetesi Yazarı Fuat Uğur, "Bence olamaz, neden olamayacağını da göreceğiz. Fakıbaba daha önceden Şanlıurfalıların sevdiği bir kimlikti. Ve AKP teşkilatı tarafından aday gösterilmedi. AKP seçmeninin böyle bir özelliği vardır, cezalandırır" ifadelerini kullandı.
Yarkadaş ise AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın o dönemki sözlerini, "Sayın Erdoğan Urfa'ya gitti, 'ceketimi asar alırım' dedi. Fakıbaba kazandı o seçimi" diyerek hatırlattı.
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