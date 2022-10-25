Liderler davet edilmişti: Akşener TOGG açılış törenine katılacak mı?

25 Ekim 2022 Salı, 09:43

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın konuğu. Canlı yayında açıklamalarda bulunan Akşener; AKP'den istifa eden eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı ve eski Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın İYİ Parti'ye katılacak olmasını değerlendirdi.

Akşener, "İYİ Parti kamuoyunda, vatandaş nezdinde ciddi bir teveccühle karşı karşıya. Bu partinin büyümesi lazım. Biz kurumsallaştırmaya, kalıcı hale getirmeye gayret ediyoruz. Bu insanların tecrübelerini, bilgilerini partimizle değerlendirmesi için görüşmeler yapıyorum" dedi.

'ÇİĞKÖFTE TARTIŞMASINA' YANIT

Fakıbaba'nın, "Meral Hanım yumurtalı köfte yemeye geliyorum dedi. Yok mu diyecektim?" ifadeleri sonrası başlayan 'çiğköfte' tartışmasına da yanıt veren İYİ Parti lideri, şöyle konuştu:

"Ortak dostlarımız var bizim. Hakikaten bir gün telefon açtım görüşmeyi yapabilmek için ama evden bilgi sahibiyim bu arada. Gaziantepli eşi, çok güzel bir yumurtalı çiğköfte yaptığına dair bilgim vardı. Direkt aradım, 'Sayın bakanım ben oralarda yalnız, gariban koca İstanbul'da... Aç geziyorum.. Ben hanımefendiden şöyle bir şey rica ediyorum' dedim. Sonra gittik."

"ŞU ANDA DA GÖRÜŞTÜĞÜMÜZ İSİMLER VAR"

İYİ Parti'de yaşanacak yeni katılımlar hakkında konuşan Akşener, "Şu anda da görüştüğümüz isimler var. Sadece AK Parti'den bahsetmiyorum. Türkiye'ye katkıda bulunmuş, genç yaşlı ve bundan sonrada bulunabilecek insanların her biriyle görüşüyorum" ifadelerini kullandı.

TOGG AÇILIŞ TÖRENİNE KATILACAK MI?

Akşener, kendisine yöneltilen 'TOGG açılış törenine katılacak mısınız?' sorusuna da yanıt verdi.

İYİ Parti lideri, "Davet yeni geldi. Önceden planlanmış bir programım var ama biz bu tür davetlere mutlaka partimizi temsil eden üst düzey bir arkadaşımızı oraya göndeririz parti olarak" dedi.

Akşener, "Siyasi İşler Başkanımız Ankara Milletvekilimiz Sayın Koray Aydın'ı görevlendirdik. O gidecek" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talebi üzerine yaklaşık üç sene önce bir araya gelen beş büyük firma yerli otomobil üretmek üzere konsorsiyum oluşturmuştu.

Erdoğan’ın “Babayiğitler” diye seslendiği konsorsiyumun üyeleri Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Vestel ve Turkcell, son aşamaya yaklaştı ve 29 Ekim’de Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu AŞ’nin (TOGG) Gemlik Kampüsü’nün açılış töreni düzenlenecek.

İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet’in Ankara temsilcisi Hande Fırat, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in törene davet edildiğini yazmıştı.

KILIÇDAROĞLU KATILMAYACAK

Önceki gün partisinin genel merkezinde düzenlenen MYK toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Kılıçdaroğlu'nun TOGG'un fabrika açılışına davetli olduğu halde katılmayacağını belirtmişti.

Öztrak, "Erdoğan ve şurekası bu özel girişimi siyasi şova dönüştürme gayreti içinde" demişti.

'BAŞÖRTÜSÜ' TARTIŞMALARI

Akşener, siyasetteki 'başörtüsü' tartışmalarını da eleştirdi. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun başörtüsünü siyasetin tekelinden çıkartmak amacıyla hazırladığı kanun teklifi için "Bence gerek yoktu" ifadesini kullanan İYİ Parti lideri, şöyle konuştu:

"Başörtüsü meselesi çözülmüş bir konu. Kapanmış yaraları yeniden açmak yerine kanayan yaralara bakmak zorundayız. Ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun tavrına saygı duyuyorum ama neyi tartışıyoruz, kavgayı tartışıyoruz... Bence gerek yoktu."

Akşener'in konuşmasından öne çıkan satırlar şu şekilde:

"Çok hızlı geçti. Çok heyecanlı geçti, bir tarafıyla başarılı bir tarafıyla çok mücadeleli geçti. Hem fiziksel hem ruhi olarak yorucu geçti ama günün sonunda 5 gün önceye döndüğümüzde iyi ki bu yolculuğa çıkmışız, iyi ki İYİ Parti'yi kurma iradesini o günün şartlarında göstermişiz diyoruz. İYİ Parti kuruldu 2018 seçimlerine katıldık. Bizi seçimlere sokmayacaklardı, bir dümen oluşmuştu. Sayın Kılıçdaroğlu'ndan 15 milletvekili talep ettim kendisi buna hiç sektirmeden 'evet' dedi.

O 15 milletvekili arkadaşımızın bize katılmasıyla birlikte grup kurmuş olduk. YSK, seçime girme hakkı verdi. O 15 milletvekili arkadaşımız birer demokrasi kahramanı olarak tekrar partilerine geri döndüler. Benim sadece seçime girmek için 15 milletvekili teklifine sayın Kılıçdaroğlu'nun 'evet' demesi, CHP mensubu 15 milletvekili geçici süre olarak bize gelip tekrar partilerine dönmesi, onlardan herhangi bir menfaat sağlamamız Türkiye'de yepyeni bir şeyi getirdi. Türkiye'nin lehine yan yana gelebilmeyi, demokrasi için yan yana gelebilmeyi...

Ondan sonra zaten Cumhur İttifakı kurulmuştu. Bu demokratik tutum üzerine biz CHP ile aynı sistemin içinde ittifak yaptık. Demokrat Parti bizim listemizden, Saadet Partisi hem CHP hem ayrı olarak girdi. Biz 4 siyasi parti ittifak kurduk ve Meclis'e taşındık."

ADAYLIK TARTIŞMALARI

"CHP bu ittifak sisteminden ekstra kazandı, biz 4 milletvekili ekstra kazandık. Sonuçta Cumhur İttifakı çoğunluğunu kaybetti. Bugün biz Türkiye'de yan yana gelmiş siyasi partilerin bir sürü çalışmaları konuşmak yerine 'Adayınız kimdir?' diyorsa o zaman 13. Cumhurbaşkanı bizim masanın önerdiği kişi olacak inancımı karşı taraftan da kabul edildiğini gösteriyor."

ERDOĞAN'IN REFERANDUM ÇIKIŞI

"Sayın Erdoğan seçimi kaybedeceğini gördü her bir manevi konuya, somut kavrama iki eliyle sarılıyor. Anayasalar bu Meclis'te olmaz çünkü gidiyor, seçime kalmış 7-8 ay... Böyle bir durumda anayasalar vaattir. Seçime giderken bunları söylersiniz, kazandıktan sonra da bu vaadi yerine getirirsiniz. 2010'da aklına gelmemiş sayın Erdoğan'ın, 2017'de de aklına gelmemiş, şu anda aklına geldi. Derhal seçim kararı alsınlar, bu vaatle gitsinler, seçimi kazanırlarsa yerine getirirler. Bizim bakış açımız bu."

AKP'DEN GAZETECİLERE DAVET

"Bence katılın ama ilginç olanı şu acaba sayın Erdoğan ve yanındaki muhteremler gazetecimsi, akademisyenimsi arkadaşların kendilerine verdiği zararı anlamış olabilirler mi? Bir istibdat yasası çıktı, onu örtmek amacıyla olabilir ama her ikisi halinde de gidin."

AYRINTILAR GELECEK...