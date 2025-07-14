Son Dakika... Ahmet Özer hakkında tahliye kararı: CHP heyeti Silivri'de açıklama yaptı

Tutuklu Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, yargılandığı 'terör davası'nın ikinci duruşmasında hâkim karşısına çıktı. Özer hakkında tahliye kararı verildi.

Davayı Silivri'de takip eden CHP heyeti açıklamalarda bulundu.

"HALA KAYYUM YÖNETİMİ VAR"

Heyet adına konuşan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, şöyle konuştu:

"Davanın hiçbir hukuki temeli yok. Belediyeye kayyum atanmıştı, mahkeme 6 tanık dinledi. CMK uyarınca asla tanıklık yapmaması gereken bir meczubu da dinledi mahkeme. Tutuklu bulunduğu yerden iftira atmaya devam eden bir meczubu da mahkeme dinledi.

30 Ekim'den bu yana Ahmet Özer tutuklu, belediye bir kaymakam tarafından yönetiliyor. Oysa bugün görüldü ki bu dava tümüyle çökmüştür. Yürütülen süreç siyasidir. Siyasi konjonktürden adaletin nasıl etkilendiğini bir kere daha görmüş olduk ama mesele Ahmet Özer meselesi ile bitmiyor. Esenyurt'ta hala kayyum yönetimi devam ediyor. Derhal bu uygulamaya son verilmeli, Esenyurt'un iradesi Esenyurt'a geri verilmelidir.

"KARARA RAĞMEN HÜCRESİNE DÖNDÜ"

Batıdaki Kürtleri belediye meclis üyesi yapmak şeklinde saçma sapan suçlamalarla insanları tutuklamak Türkiye'de adalet, demokrasi bırakmıyor. Türkiye'nin bir an evvel olağan hukuk görünümüne dönmesi ve bütün haksız tutuklu bulunan belediye başkanlarımızın serbest bırakılmasını talep ediyoruz.

Ahmet Özer bugün bu davadan tahliye edildi ama bir başka davadan hakkında verilen haksız bir tutuklama kararı ile tahliye kararı almasına rağmen hücresine geri döndü."