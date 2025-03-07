Son Dakika... Ahmet Özer hakkındaki iddianame kabul edildi

Yayınlanma: 07.03.2025 - 13:32

Güncelleme: 07.03.2025 - 13:49

Tutuklanarak yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında, "Terör örgütüne üye olmak" iddiasıyla hazırlanan iddianame, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Özer, 15 yıla kadar hapis ve siyasi yasak talebiyle yargılanacak.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 'terör' soruşturması kapsamında tutuklanarak görevden alınan ve yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında, "Terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis ve siyasi yasak talebiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. Özer, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianame kapsamında önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 83 sayfalık iddianamede, Ahmet Özer gibi İstanbul'da görevli bir kısım Belediye Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Belediyle Meclis Üyesi'nin 31 Mart 2024 yerel seçimler sonrasında terör örgütünce verildiği öne sürülen talimatla "Kent Uzlaşısı" faaliyeti kapsamında terör örgütünün uzlaşma sağladığı partiden seçilmeleri sağlanarak görev yapmaya başladıkları ve halen görevli oldukları iddia ediliyor. Özerlik sistemi ve kent uzlaşısı formülünün, DEM Parti üstü bir örgütlenme sistemi olduğunun öne sürüldüğü iddianamede, özellikle örgütlenme konusunda çalışmalar yürüten örgüt bünyesindeki oluşumların (DBP, HDK) örgütün taban (halk) örgütleme sistemini geliştiren ve yöneten esas kurumlar olduğu, bu şahısların terör örgütünün Kent Uzlaşısı faaliyeti kapsamında faaliyet yürüten örgüt mensuplarından oldukları öne sürüldü.

"YOĞUN İLETİŞİM AÇIKLANAMADI"

İddianamenin değerlendirme bölümünde Ahmet Özer’in PKK/KCK lideri Abdullah Öcalan'ın genel talimatları uyarınca sözde demokratik özerklik çalışmalarına katkı sunduğu öne sürülerek, "Örgütün üst düzey yöneticisi Remzi Kartal ile açıklayamadığı şekilde yoğun iletişim kurduğu, Mersin'de örgüt adına ideolojik eğitim organize ettiği ve bu eğitimi bizzat verdiği, terör örgütü PKK/KCK'nın Avrupa yapılanmasında görevli üst düzey mensuplarından Cemal Kavak'ın yardımıyla terör örgütü mensubu bir şahsın yurt dışına kaçmasını sağladığı, Cemal Kavak'ın talebi üzerine kırsala katılım sağlayacak örgüt mensupları için kullanılmak üzere yüklü miktarda parayı Cemal Kavak'a teslim ettiği, çok sayıda örgüt mensubu şahıs ile yoğun ve sürekli HTS irtibatı bulunduğu anlaşılmıştır" denildi.