Son dakika... Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yangın paniği: Hastalar tahliye ediliyor!

Son dakika haberi... Antalya'da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nin acil servisinde yangın çıktı. Hastaların tahliye edildiği öğrenildi.

Son dakika... Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yangın paniği: Hastalar tahliye ediliyor!
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DHA
Yayınlanma: 26.03.2025 - 12:45

Antalya'da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nin acil servisinde yangın çıktı. Yoğun duman nedeniyle acil servis ve hastane boşaltılmaya başlandı.

HASTANE BOŞALTILMAYA BAŞLANDI

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nin acil servisinde öğle saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. 

Yoğun duman nedeniyle acil servis ve hastane boşaltılmaya başlandı.


Etiketler: #Yangın #Akdeniz Üniversitesi

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