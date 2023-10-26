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Son Dakika: Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem!

Son dakika gelişmesi... Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.10.2023 - 12:00
Son Dakika: Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.

Saat 10.18'de gerçekleşen depremin 10.58 km derinlikte olduğu bildirildi.


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