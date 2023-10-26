Son Dakika: Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem!
Son dakika gelişmesi... Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.
Saat 10.18'de gerçekleşen depremin 10.58 km derinlikte olduğu bildirildi.
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