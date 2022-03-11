Son Dakika: Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem
AFAD verilerine göre, Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD verilerine göre, saat 10.47'de merkez üssü Akdeniz olduğu belirtilen 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 9.41 olarak ölçüldü.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 11, 2022
Büyüklük : 4.1 (Mw)
Yer : Akdeniz,
Tarih-Saat : 11.03.2022, 10:47:42 TSİ
Enlem : 34.8748 N
Boylam : 25.0673 E
Derinlik : 9.41 km
Detay : https://t.co/r7NHJZxDoY@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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