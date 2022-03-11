Son Dakika: Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem

AFAD verilerine göre, Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
11 Mart 2022 Cuma, 11:13
Son Dakika: Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem
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AFAD verilerine göre, saat 10.47'de merkez üssü Akdeniz olduğu belirtilen 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 9.41 olarak ölçüldü.



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