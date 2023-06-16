Son dakika... Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberi... AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin derinliği ise 5.93 km olarak kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 16, 2023
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Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Akdeniz
Tarih:2023-06-16
Saat:18:28:34 TSİ
Enlem:34.955 N
Boylam:23.928 E
Derinlik:5.93 km
Detay:https://t.co/b6FWQuyPOa@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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