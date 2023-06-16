Son dakika... Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.06.2023 - 18:39
Son dakika... Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin derinliği ise 5.93 km olarak kaydedildi.


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