Son dakika... Van Tuşba'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Yayınlanma: 16.06.2023 - 13:10

Güncelleme: 16.06.2023 - 13:29

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) merkez üssünü Van Gölü’nün Tuşba ilçesi açıkları olarak tespit ettiği deprem, saat 12.54'de oldu.

Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, hafif hissedildi.

Depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.