Son dakika... Van Tuşba'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Son dakika... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Van'ın Tuşba ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.06.2023 - 13:10
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) merkez üssünü Van Gölü’nün Tuşba ilçesi açıkları olarak tespit ettiği deprem, saat 12.54'de oldu.

Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, hafif hissedildi.

Depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.


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