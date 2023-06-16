Son dakika... Van Tuşba'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Son dakika... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Van'ın Tuşba ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) merkez üssünü Van Gölü’nün Tuşba ilçesi açıkları olarak tespit ettiği deprem, saat 12.54'de oldu.
Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, hafif hissedildi.
Depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
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