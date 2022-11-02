Son Dakika: Akdeniz'de 4.7 şiddetinde deprem

Son dakika gelişmesi... AFAD'da yer alan bilgelere göre Akdeniz açıklarında 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
02 Kasım 2022 Çarşamba, 20:50
Son Dakika: Akdeniz'de 4.7 şiddetinde deprem
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İçişleri Bakanlığı AFAD Deprem Dairesinden alınan verilere göre, saat 20.41’te merkez üssü Antalya’nın Kumluca ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


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