Son Dakika: Akdeniz'de 4.7 şiddetinde deprem
Son dakika gelişmesi... AFAD'da yer alan bilgelere göre Akdeniz açıklarında 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
İçişleri Bakanlığı AFAD Deprem Dairesinden alınan verilere göre, saat 20.41’te merkez üssü Antalya’nın Kumluca ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 2, 2022
Büyüklük:4.7 (Mw)
Yer:Akdeniz - [68.33 km] Kumluca (Antalya)
Tarih:2022-11-02
Saat:20:41:22 TSİ
Enlem:35.886 N
Boylam:30.958 E
Derinlik:22.35 km
Detay:https://t.co/Eu2noeb9Qj@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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