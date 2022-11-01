Deprem tatbikatı ne zaman, nasıl yapılacak?

01 Kasım 2022 Salı, 17:37

12 Kasım 1999 Cuma günü saat 18:57'de gerçekleşen, 7.2 büyüklüğündeki Düzce Depremi'nin 23. yıldönümünde Türkiye genelinde tatbikat yapılacak. Deprem tatbikatının ne zaman ve nasıl yapılacağı ise merak konusu oldu. İşte tatbikatla ilgili ayrıntılar...

DEPREM TATBİKATI NE ZAMAN YAPILACAK?

Tatbikat, 30 saniye süren ve 845 yurttaşın hayatını kaybetmesine neden olan Düzce Depremi'yle aynı gün ve aynı saatte (12 Kasım saat 18:57) gerçekleşecek.

DEPREM TATBİKATI NASIL YAPILACAK?

Ankara’da Afet İletişim Çalıştayı'nda, Türkiye'de ilk kez ülke genelinde deprem tatbikatı yapılacağını söyleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şu açıklamalarda bulundu: “Düzce depreminin yıl dönümünde (12 Kasım) 18.57'de ülkece tatbikat yapacağız. Radyolar tatbikat anonsu geçecek, televizyonlar tatbikat anonsu geçecek. Otomatik olarak anons geçilecek. Kurulan sistemden tüm Türkiye'ye aynı anda mesaj gelecek.”

DÜZCE DEPREMİ'NDE NELER OLMUŞTU?

Birçok ille beraber Ukrayna'dan da hissedilen Düzce Depremi'nde, Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi'nin açıklamasına göre, ölü sayısı 845, yaralı sayısı 4948, depremde hasar gören ve derhal yıkılması gereken bina sayısı 3395, yıkık ya da ağır hasarlı ev sayısı 12939, iş yeri sayısı ise 2450 olmuştu. Depremin ardından, Bolu'ya bağlı Düzce ilçesi Türkiye'nin 81. ili oldu.