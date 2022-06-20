Son Dakika: Akdeniz'de 4.7 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
20 Haziran 2022 Pazartesi, 02:37
Son Dakika: Akdeniz'de 4.7 büyüklüğünde deprem
Abone Ol google-news

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre saat 02.24'te merkez üssü Akdeniz'de Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğün deprem meydana geldi. 


Akdeniz Kandilli Rasathanesi deprem
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler