Son Dakika: Akdeniz'de 4.7 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre saat 02.24'te merkez üssü Akdeniz'de Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğün deprem meydana geldi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) June 19, 2022
AKDENIZ https://t.co/vNGMR3tmkD
20.06.2022, 02:24:32 TSİ
Büyüklük: 4.7
Derinlik: 85.2 km#Kandilli
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