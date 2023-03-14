Son dakika... Akdeniz'de 5.3 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... AFAD, Akdeniz'de 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14 Mart 2023 - 19:47
Son dakika... Akdeniz'de 5.3 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Akdeniz'de 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği ise 4.22 km olarak ölçüldü.


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