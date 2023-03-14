Son dakika... Akdeniz'de 5.3 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberi... AFAD, Akdeniz'de 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Akdeniz'de 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği ise 4.22 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 14, 2023
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Büyüklük:5.3 (Mw)
Yer:Akdeniz
Tarih:2023-03-14
Saat:19:35:58 TSİ
Enlem:35.556 N
Boylam:21.818 E
Derinlik:4.22 km
Detay:https://t.co/LIIkM1D4of@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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