Son dakika... Kahramanmaraş'ta 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son dakika haberi... AFAD'ın verilerine göre Kahramanmaraş'ta 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14 Mart 2023 - 17:55
Son dakika... Kahramanmaraş'ta 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ta 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 17.49'da gerçekleşen depremin derinliği ise 5.34 km olarak ölçüldü.


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