Son Dakika... Akdeniz'de 6.0 büyüklüğünde deprem
Akdeniz açıklarında 6.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Akdeniz'de, Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında deprem meydana geldi.
AFAD'dan yapılan açıklamada depremin Kaş'a 155 kilometre uzaklıkta olduğu ve büyüklüğünün 6.0 olduğu bildirildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 19, 2021
Büyüklük : 6.0 (ML)
Yer : Akdeniz, 113.67 km.Dodecanese (Yunanistan), 155.56 km. Kas (Antalya)
Tarih-Saat : 19.10.2021, 08:32:34 TSİ
Enlem : 35.0141 N
Boylam : 28.4483 E
Derinlik : 9.59 km
Detay : https://t.co/E2xoWXfgQX@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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