Son Dakika... Akdeniz'de 6.0 büyüklüğünde deprem

19 Ekim 2021 Salı, 08:39

Akdeniz'de, Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında deprem meydana geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamada depremin Kaş'a 155 kilometre uzaklıkta olduğu ve büyüklüğünün 6.0 olduğu bildirildi.