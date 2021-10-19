Son Dakika... Akdeniz'de 6.0 büyüklüğünde deprem

Akdeniz açıklarında 6.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
19 Ekim 2021 Salı, 08:39
Son Dakika... Akdeniz'de 6.0 büyüklüğünde deprem
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Akdeniz'de, Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında deprem meydana geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamada depremin Kaş'a 155 kilometre uzaklıkta olduğu ve büyüklüğünün 6.0 olduğu bildirildi.


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