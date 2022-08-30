Son Dakika... Akdeniz'de deprem!

30 Ağustos 2022 Salı, 16:00

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Akdeniz'de Girit Adası açıklarında, saat 15.42'de bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Kandilli'den aktarılan bilgilere depremin büyüklüğü 4.0 olarak kadedildi.

Öte yandan deprem, 5 kilometre derinlikte gerçekleşti.

AFAD: BÜYÜKLÜK 3.6

Depremin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan da bir açıklama geldi.

AFAD ise depremin büyüklüğünü 3.6 olarak açıkladı.