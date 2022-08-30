Son Dakika... Akdeniz'de deprem!

Girit Adası açıklarında saat 15.42'de 4 .0 büyüklüğünde bir deprem medyana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, deprem yerin 5 kilometre altında gerçekleşti. AFAD ise depremin büyüklüğünü 3.6 olarak açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
30 Ağustos 2022 Salı, 16:00
Son Dakika... Akdeniz'de deprem!
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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Akdeniz'de Girit Adası açıklarında, saat 15.42'de bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Kandilli'den aktarılan bilgilere depremin büyüklüğü 4.0 olarak kadedildi.

Öte yandan deprem, 5 kilometre derinlikte gerçekleşti.

AFAD: BÜYÜKLÜK 3.6

Depremin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan da bir açıklama geldi.

AFAD ise depremin büyüklüğünü 3.6 olarak açıkladı.


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