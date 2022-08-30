Son Dakika... Akdeniz'de deprem!
Girit Adası açıklarında saat 15.42'de 4 .0 büyüklüğünde bir deprem medyana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, deprem yerin 5 kilometre altında gerçekleşti. AFAD ise depremin büyüklüğünü 3.6 olarak açıkladı.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Akdeniz'de Girit Adası açıklarında, saat 15.42'de bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Kandilli'den aktarılan bilgilere depremin büyüklüğü 4.0 olarak kadedildi.
Öte yandan deprem, 5 kilometre derinlikte gerçekleşti.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) August 30, 2022
GIRIT ADASI (AKDENIZ) https://t.co/838nmp1l9O
30.08.2022, 15:42:23 TSİ
Büyüklük: 4.0
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
AFAD: BÜYÜKLÜK 3.6
Depremin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan da bir açıklama geldi.
AFAD ise depremin büyüklüğünü 3.6 olarak açıkladı.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 30, 2022
Büyüklük : 3.6 (ML)
Yer : Heraklion (Yunanistan)
Tarih-Saat : 30.08.2022, 15:42:30 TSİ
Enlem : 34.9850 N
Boylam : 25.2470 E
Derinlik : 121.20 km
Detay : https://t.co/ZfpjGkgQBp@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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