Son Dakika: Antalya Kaş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem!
Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 08.30'da meydana gelen deprem, 25,14 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Antalya'nın Kaş ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Antalya'nın Kaş ilçesinin 40,19 kilometre açığında saat 08.30 sıralarında kaydedilen deprem, 25,14 kilometre derinlikte gerçekleşti.
AFAD'TAN PAYLAŞIM
İlk belirlemelere göre deprem hasara neden olmadı.
AFAD'tan yapılan paylaşım şu şekilde:
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 24, 2022
Büyüklük : 4.4 (Mw)
Yer : Akdeniz, 40.21 km. Kas (Antalya)
Tarih-Saat : 24.08.2022, 08:30:22 TSİ
Enlem : 35.7601 N
Boylam : 29.7215 E
Derinlik : 25.14 km
Detay : https://t.co/1MUBPZxbwD@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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