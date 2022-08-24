Son Dakika: Antalya Kaş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem!

24 Ağustos 2022 Çarşamba, 08:47

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Antalya'nın Kaş ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Antalya'nın Kaş ilçesinin 40,19 kilometre açığında saat 08.30 sıralarında kaydedilen deprem, 25,14 kilometre derinlikte gerçekleşti.

AFAD'TAN PAYLAŞIM

İlk belirlemelere göre deprem hasara neden olmadı.

AFAD'tan yapılan paylaşım şu şekilde: